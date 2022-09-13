Zelenski, IMF Başkanı ile görüşecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, maddi yardım almak amacıyla IMF başkanı Georgieva ile görüşeceği belirtildi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski iki kaynağın verdiği bilgiye göre bugün, ülkesinin finansman programı arayışı kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşecek.
Reuters'ın haberine göre, Ukraynalı yetkililer 15 ila 20 milyar dolarlık IMF yardım programı istediklerini belirtirken bu miktarın IMF'den onay alma olasılığı düşük görülmekte.
IMF Yönetim Kurulu dün düzenlenen gayriresmi bir toplantıda Ukrayna'ya Hızlı Finansman Enstrümanı (RFI) kapsamında 1.4 milyar dolar yardım sunacak bir planı değerlendirmişti.
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