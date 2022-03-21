Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ültimatomu böyle açıkladı: Herkesi yok etmek gerekiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'dan istediklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını Rusya'nın ültimatomunun ancak Ukrayna halkının tamamının yok edildiği durumda mümkün olacağını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.
Zelenski, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.
"ÜLTİMATOM OTOMATİK OLARAK YERİNE GETİRİLECEK"
Bu bağlamda Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.
Zelenski, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.
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