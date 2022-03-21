İngiltere ilk kez açıkladı: Zelenski İngiltere'ye mi sığınacaktı?

21 Mart 2022 Pazartesi, 18:15

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ailesine İngiltere’de sığınma teklif ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı bu olasılığın ‘asırlar önce’ tartışıldığını ifade eden Johnson, “Volodimir her zaman Ukrayna halkı ile birlikte kalacağını söyledi. Ona hayran olduğumu söylemeliyim” dedi.

“KAHRAMAN BİR SAVAŞ LİDERİ”



Johnson, Zelenski’nin “halkını bir araya getirme” ve “dünyayı harekete geçirme” konularında da çok başarılı olduğunu dile getirirken, onu “kahraman bir savaş lideri” olarak nitelendirdi.

Johnson, "Zelenski'yi elimden gelen her şekilde desteklediğimi göstermek istiyorum. Bu, desteğimi göstermenin yararı olur mu bilmiyorum ama Putin’in başarısız olması ve Zelenski’nin başarılı olması çok büyük, stratejik, politik, ekonomik ve ahlaki öneme sahip” dedi.



