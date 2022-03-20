Zelenski'den kritik açıklama: Sıkıyönetim uzatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 18:45
Zelenski'den kritik açıklama: Sıkıyönetim uzatıldı
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Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

26 MART'TA SON BULACAKTI

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.



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