Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski BBC'ye konuştu: Rus petrolü için kan parası ödeniyor

15 Nisan 2022 Cuma, 09:47

BBC

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini eleştirdi ve "paralarını diğer insanların kanlarıyla kazanmakla" suçladı.

BBC'ye özel bir röportaj veren Zelenski, Almanya ve Macaristan'ın adını özellikle vererek Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar kazanmasını sağlayan enerji ithalatına getirilerek yaptırımları engellemeye çalışmakla suçladı.

Ukrayna'daki hükümet son dönemde Berlin'i bu konuyla ilgili açıkça eleştiriyor. Berlin Rusya'ya bazı yaptırımlar uyguladı ancak bir yandan da enerji ithalatını kısıtlayacak daha sert yaptırımları bugüne kadar durdurmayı başardı.

Kiev'deki operasyon odasından sorularımızı yanıtlayan Zelenski, "Bazı dostlarımız ve müttefiklerimiz şu an farklı bir zamanda olduğumuzun farkında, bu artık iş yapma ve para meselesi değil. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.

Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapılması çağrısı da yapan Zelenski, Rusya'nın saldırılarına yeterince hızla karşı koyabilecek kadar silah ve müh,mmat desteği alamadıklarını söyledi:

"ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri bize yardımcı olmaya çalışıyori oluyorlar da. Ancak bizim bu silahlara daha hızlı, daha önce ulaşmamız lazım. Burada anahtar kelime 'şimdi'"

Rusya ordusu kısa bir süre önce Başkent Kiev dahil olmak üzere kuzey ve merkez bölgelerden geri çekildi. Bu da Ukrayna'nın tümünü güç kullanarak işgal etme çabasından vazgeçmiş olabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak ülkenin doğusunda ve güneyinde kanlı çatışmalar devam ediyor; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgelerde daha fazla toprak ele geçirmek için saldırıları yoğunlaştırdığı görülüyor.

Putin için stratejik önemde olan güneydeki Mariupol şehri, haftalardır yoğun bombardıman altında ve şimdiden harap olmuş durumda.

Zelenski, BBC'ye şehirde on binlerce kişinin ölmüş olabileceğini söyledi:

"On binlerce kişinin ölmüş olabileceğinin yanı sıra çok sayıda kişinin de ortadan kaybolduğuna dair bilgimiz var. Belgeleri başka yerlere taşındı, bu kişilere Rusya pasaportu verildi ve Rusya'nın derinliklerine götürüldüler. Bazıları kamplara, bazıları küçük şehirlere götürüldü. Bu insanlara ne olduğunu kimse bilmiyor. Ölenlerin nasıl öldürüldüğünü kimse bilmiyor"

Reuters

Zelenskiy, Mariupol ve Kiev yakınlarındaki Buça ve Borodyanka'da savaş suçları işlendiğini savundu ve bu durumun Ruslarla yürütülen görüşmeleri zorlaştırdığını söyledi.

Geçen hafta Buça'dan Rus güçleri çekildikten sonra sokaklarda yüzlerce ceset görülmüş; bunların bir kısmının elleri arkadan bağlı haldeyken başlarından vurulmuş siviller olduğu ortaya çıkmıştı. Pek çok Ukraynalı kadın da cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

Zelenskiy, "Buça'da olanlar, müzakere sürecini sonlandırmak üzere. Bu benimle ilgili değil Rusya'yla ilgili. Bizimle konuşmak için çok daha fazla şansları olmayacak." dedi. Rus ordusunu "en tepeden en aşağıya savaş suçu işlemekle" suçladı.

Getty Images

Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan savaşa giden süreçte Ukrayna halkına yaptığı sükûnet çağrısını da savundu ve bu sırada hükümetin arka planda daha fazla silah ve mühimmat edinebilmek için müzakereler yürüttüğünü; halkın panik olup bankalara akın etmesi ve yoğun nakit çekerek Ukrayna ekonomisine zarar vermesini engellemeye çalıştığını söyledi:

"Bu Rusya'nın -hatta sadece Rusya'nın da değil- olmasını istediği şeydi ama biz bunun olmasına izin vermedik. Ancak başladığında tam kapsamlı bir işgal de beklemiyorduk"

Zelenski, ülkenin doğusunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını ancak en güçlü birliklerinin de burada görev yaptığını söyledi:

"Bizi mahvedebilirler ama biz de buna karşılık verirler; bizi öldürebilirler ama onlar da ölür.

"Neden olduğunu anlayamıyorum, neden buraya geldiklerini anlayamıyorum"