Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gazprom’un Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini ‘sızıntı’ nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklama yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.
Zelenski, “Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” dedi.
NELER OLDU?
Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.
Video Haberler
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Benzin ve motorine yeni zam yolda!
- Seks yaparken arabaları çalındı
- İZFAŞ'tan Gülşen açıklaması
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi