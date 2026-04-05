Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da 'Bağcılar kaymakamı' karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, 26 Mart'ta Karadeniz'de yaşanan Türk petrol tankerine yönelik saldırının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Zelenski'yi karşılayan heyette Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Deniz Kuvvetleri'nden bir subayın yer alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a geldim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Duran, açıklamasında, Zelenski'nin İstanbul'a geldiğini duyurarak şunları söyledi;

İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir.

TANKER SALDIRISININ ARDINDAN

Ukrayna güçleri, 26 Mart sabahı erken saatlerde İstanbul Boğazı açıklarında ham petrol yüklü bir Türk tankerini vurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk bir şirket tarafından işletilen tankerdeki 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.

Saldırının ardından, hükümet cephesinden olayı kınayan sert açıklamalar yapıldı.

Zelenski'nin ziyareti, iki ülke arasında yaşanan krizin hemen ardından gerçekleşti.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Patrikhane ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenski, Bartholomeos ile Ukraynalı çocuklar ve birçok diğer konuda görüştüklerini, bu konudaki destek ve dualar için minnettar olduklarını söyledi.

Bartholomeos'a ülkesinde bu kışın zorlu geçtiğinden bahsettiğini aktaran Zelenskiy, enerji desteği sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'yı ve savaşın nasıl durdurulacağını konuştuklarını belirterek, "Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Bundan sonra gerekli adımları atacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. O da bu tarafta, barıştan yana" ifadelerini kullandı.