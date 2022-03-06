Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
İHA'nın haberine göre; Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
En Çok Okunan Haberler
- 'Uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum'
- Teknik direktör trafik kazasında hayatını kaybetti
- Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
- Oto hırsızlık çetesine eş zamanlı baskın
- Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
- 'Takımı ıslıklamayın!'
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu
- CHP'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye jet yanıt
- Son cemre toprağa düştü
- Otelde yangın çıktı, müşteriler kendini dışarı attı