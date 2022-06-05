Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya’yı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephe birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkov kentinin ardından Zaporijya’yı ziyaret etti.
Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya’da cephe birliklerle bir araya geldiğini aktararak, "Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti. Rus kuşatması sonrası Mariupol’den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, "Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız" dedi.
Öte yandan Zelenskiy, 29 Mayıs’ta Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etmiş, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış