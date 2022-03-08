Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenski doğrudan konuşmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşması gerektiğini vurgulayarak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.
Kuleba, katıldığı bir televizyon programında "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin" ifadesini kullandı.
Zelenski'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım" değerlendirmesinde bulundu.
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