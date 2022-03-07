Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'Rusya' çağrısı

07 Mart 2022 Pazartesi, 12:43

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna direnişi tarafından belirlendiğini söyledi.

Zelenski, Batılı liderlerden Ukrayna'ya askeri uçak verilmesini isteyerek, Rusya ile yapılan ihracat ve ithalatlara yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

Zelesnki, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor" dedi.

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