Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'Rusya' çağrısı

Son Dakika: Batılı liderlere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılan ihracat ve ithalatlara yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 12:43
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'Rusya' çağrısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna direnişi tarafından belirlendiğini söyledi.

Zelenski, Batılı liderlerden Ukrayna'ya askeri uçak verilmesini isteyerek, Rusya ile yapılan ihracat ve ithalatlara yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

Zelesnki, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor" dedi.

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