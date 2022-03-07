Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'Rusya' çağrısı
Son Dakika: Batılı liderlere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılan ihracat ve ithalatlara yönelik yaptırım çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna direnişi tarafından belirlendiğini söyledi.
Zelenski, Batılı liderlerden Ukrayna'ya askeri uçak verilmesini isteyerek, Rusya ile yapılan ihracat ve ithalatlara yönelik yaptırım çağrısında bulundu.
Zelesnki, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor" dedi.
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