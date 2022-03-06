Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu

06 Mart 2022 Pazar, 10:29

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 10. gününde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarının, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah da dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde uygulanmasını beklediğini söyledi.

NATO'nun Rusya'ya yaptırımlarını sürdürmesinin Ukrayna'da birçok hayatı kurtaracağını söyleyen Kuleba, Rusya ile müzakerelerde barış için bir ilerleme göremediğini belirtti.

Kuleba, NATO ittifakının Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinin sinir bozucu olduğunu ve bunun daha fazla sivil ölümüne yol açacağını söyledi.

Kuleba, " NATO Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' ilan etmiyorsa, yeterince güçlü olmadığındandır." dedi.

"RUSYA ON BİNDEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Ukrayna’nın yaralandığını ancak düşmediğini belirten Kuleba, ordunun birçok cephede Rusları püskürterek son 24 saatte başarılar elde ettiğini söyledi.

Kuleba, Rusya’nın şimdiden 10 binden fazla askerini, 39 uçağını, 40 helikopterini, 269 tankını, 945 zırhlı aracını, 105 topçu silahını ve 19 uçaksavar savunma sistemini kaybettiğini dile getirerek, bugün Ukrayna genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen halka dünyanın destek vermesini istedi.

"AVRUPA'YI SAVUNUYORUZ"

“Biz sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın güvenliğini ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz.” diyen Kuleba, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Avrupa limanlarının Rus gemilerine kapatılması, Rusya’nın kripto paralara ulaşımının engellenmesi, Rus petrolünün satın alımına son verilmesi gibi yeni yaptırımlar talep ettiklerini bildirdi.

Kuleba, Ukrayna’nın Rus bombardımanlarına karşı hava sahasının da korunması gerekliliğinin altını çizdiklerini, bu nedenle Ukrayna hava sahasının kapatılması ve kendilerine savaş uçağı, uçaksavar ve füze savar savunma sistemi sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini isteyen Kuleba, Nazilerin Avrupa’da yaşattığı dehşete atıfta bulunarak “Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın.” dedi.

BLINKEN'DAN DEĞERLENDİRME

Blinken, Twitter hesabından Kuleba ile gerçekleştirdiği Polonya-Ukrayna sınırındaki buluşmasından fotoğraflar paylaştı.

Polonya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı, paylaşımında, "Bugün arkadaşım Kuleba ile Polonya-Ukrayna sınırında buluşmak ilham vericiydi." cümlesine yer verdi.

Blinken, “O ve Zelenskiy’in gösterdiği liderlik ve cesaret olağanüstü. ABD ve dünya onlarla ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma göstermek için bölgede bulunan Blinken'in mevkidaşı Kuleba ile sınırda yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 45 dakika görüştüğü ve ikilinin, Kiev'e daha fazla silah yardımı ile Rusya üzerinde uluslararası baskıyı artırma konusunda konuştukları kaydedildi.