Ukrayna: Donbas'taki durum ülkenin kaderini belirleyecek
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini açıkladı.
Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna’nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor” dedi.
Motuzyanyk, “Rusya’nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ülkenin doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor” dedi.
'RUSYA ŞEHİRLERİ KUŞATIYOR'
Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin, Ukrayna’nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, “Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk’i kuşatma çabalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Sergey Gayday, ayrıca söz konusu şehirlerde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığını belirtti.
Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirleri, Rus ordusunun 3 yönden şehirleri kuşatma çalışmaları yürütmesinin ardından en önemli savaş bölgesi haline geldi.
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