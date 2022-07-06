Ukrayna duyurdu: Ülke ekonomisi zorluklarla karşı karşıya
Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu'na göre, Ukrayna'nın GSYİH'si 2022'nin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 oranında daraldı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) Rusya ile olan çatışma nedeniyle bu yıl en az yüzde 35 oranında küçüleceğini bildirdi.
Denis Şhimal, Ukrayna ekonomisinin çatışmanın ilk haftalarında girdiği "şok koma" halinden kurtulmaya başladığını söyledi.
Şhimal, hükümetin "nispeten başarılı" bir tahıl ekim kampanyası yürüttüğünü ve batı sınırında lojistik faaliyetleri devam ettirdiğini belirterek, ekonominin hala birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Devlet İstatistik Kurumu'na göre, Ukrayna'nın GSYİH'si 2022'nin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 oranında daraldı.
Ukrayna Ulusal Bankası'nın tahminlerine göre, yılın ikinci yarısında ekonomik daralma oranı daha düşük olacak ancak genel olarak Ukrayna'nın reel GSYİH'si yıl boyunca yüzde 30'dan fazla azalacak.
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