Ukrayna eski Parlamento Başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Ukrayna Polisi, günün erken saatlerinde ülkenin batısındaki Lviv kentinde tanınmış bir siyasi figürün silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Avrupa Dayanışması Partisi milletvekili Iryna Heraşçenko kurbanın, Ukrayna’nın eski Parlamento Başkanı Andri Parubi olduğunu doğruladı.

ZELENSKİ: KORKUNÇ BİR CİNAYET

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İçişleri Bakanı İhor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko’nun kendisini bilgilendirdiğini belirterek, “Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetle ilgili ilk bilgileri aldım. Andri Parubi hayatını kaybetti. Katilin bulunması için tüm imkânlar seferber edildi” dedi.

Polis açıklamasına göre, Lviv’in güneyindeki Frankivskyi bölgesinde öğle saatlerinde yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Parubi, saldırı anında yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN, KURYE KILIĞINDA

Yetkililer henüz saldırının faili ya da motivasyonu hakkında resmi açıklama yapmadı. Ancak Suspilne televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırgan kurye kılığındaydı ve elektrikli bisiklet kullanıyordu.

Failin, Parubi’ye yaklaşarak ateş açtığı ve ardından bisikletle olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olay yerinde yedi adet boş kovan bulundu. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırganın yakalanması için operasyonların sürdüğünü açıkladı.

ANDRİ PARUBİ KİMDİR?

54 yaşında hayatını kaybeden Parubi, uzun yıllar parlamentoda Lviv Oblastı’nı temsil etti. 2004’te Turuncu Devrim’e, 2013–2014 yılları arasında ise Meydan Protestolarında gönüllü özsavunma birliklerine öncülük etti.

Eski Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in devrilmesinin ardından, Şubat–Ağustos 2014 döneminde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yaptı. Bu dönemde Rusya, Kırım’ı ilhak etmiş ve Donbas’ta saldırı başlatmıştı.

Parubi daha sonra, 2014–2016 yılları arasında parlamentonun ilk başkan yardımcılığı görevini yürüttü, 2016–2019 yılları arasında ise Ukrayna Parlamentosu Başkanı oldu. 2019’dan bu yana, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması’nın üyesiydi.