Ukrayna eski savunma bakanı "vatana ihanetle" suçlandı
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Ukrayna eski Savunma Bakanı Yezhel'i, Harkiv anlaşmaları nedeniyle "vatana ihanetle" suçladı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Kırım'da konuşlandırılmasının uzatılmasına ilişkin "Harkiv anlaşmalarının" imzalanmasına dair "gerekli ve özel belgelerin karşı tarafa temini" nedeniyle Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.
SBI tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Soruşturma Bürosu çalışanları, Kharkiv anlaşmalarının imzalanmasını kabul eden ve Rusya'nın Kırım'ı işgaline katkıda bulunan eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel hakkında yüksek ihanet şüphesi bildirilmiştir" denildi.
HARKİV ANLAŞMALARI
Nisan 2010'da Rusya ve Ukrayna, Harkiv'de, Rus Karadeniz Filosu'nun 2017'den sonra Ukrayna'daki kalış süresini 25 yıl uzatan bir anlaşma imzaladılar.
27 Nisan 2010'da Ukrayna Yüksek Şurası (Verkhovna Rada) anlaşmayı onayladı, karar 236 milletvekili tarafından desteklendi.
Anlaşmanın karşılığında Ukrayna, Rus gazının satın alımında bin metreküp başına 100 dolar indirim aldı.
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