Ukrayna First Lady'si Türkiye'de Azov Taburunu ziyaret etti

04 Ekim 2022 Salı, 10:04

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye ziyareti sırasında Türkiye’de kalmak şartıyla serbest bırakılan Azov Taburu komutanlarıyla bir araya geldi.

Zelenska Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de Azov kahramanlarıyla görüştüm, gösterdikleri çaba ve direnç için minnettarlığımı belirttim. Andriy Yermak, aileleriyle görüşmelerine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlük ve herkesin evine dönmesi için savaşacak" açıklamasında bulundu.

First Lady, Azov Taburu komutanlarına tebrik ve şükranlarını iletti.

Zelenska, "Önemli gün. Asıl mesele, Ukrayna tüm halkımız için savaşacak. Hala Rus esaretinde olan erkek, kadın, asker, siviller var. Herkese ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Zelenski ve kendi adına konuştu. Yermak, bir araya geldiği Azov Taburu komutanlarına cesaretleri ve dayanılılıkları için şükranları ve içten saygılarını dile getirdi.

Yermak, "Rus tutsaklığında kalan herkesi serbest bırakmalıyız. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Ukrayna için en değerli şey insanlar. Ülkesini savunan herkesin Ukrayna'ya dönüşü için canla başla çalışıyoruz" dedi.

NEO-NAZİ AZOV TABURU

Neo-Nazi Azov Taburu, Ukrayna’da Roman ve Rus kökenli vatandaşlara yönelik yapılan ırkçı saldırılar, Müslümanlara yönelik nefret söylemleri, yağma, gasp, suikast, çetecilik ve Beyaz ırkçılığı ile biliniyor.

Nazi sembollerini benimseyerek kendi bayraklarını tasarlayan Azov Taburu, Türkiye’de aynı zamanda Azak Taburu olarak da tanınıyor.

Rusya Federasyonu tarafından terör örgütü olarak tanınan Azov taburu, 2014’te Euro Maidan darbesi sonrasında Andrey Biletsiki tarafından kuruldu.