Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etti.
Duma'da düzenlenen oturumda, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasalar görüldü.
Söz konusu yasalar, Duma'daki oylamada milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.
"BATI'NIN PLANLARI GERÇEKLEŞMEYECEK"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Kırım'ın 2014'te Rus topraklarına dahil edildiğini belirterek, "Bu süreç, Rus topraklarının yeniden birleşmesinin mantıklı bir devamı oldu" diye konuştu.
ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile savaş aracına dönüştürdüğünü ifade eden Lavrov, bunun "Adolf Hitler'in Sovyetler Birliği'ne karşı hareket etmesine benzediğini" belirterek "O zaman olduğu gibi, şimdi de Batı'nın planları gerçekleşmeyecek" dedi.
Lavrov, "hayali olmayan" tehditlere karşılık verdiklerini ve Rus sınırlarını koruduklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti