Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:25

Duma'da düzenlenen oturumda, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasalar görüldü.

Söz konusu yasalar, Duma'daki oylamada milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"BATI'NIN PLANLARI GERÇEKLEŞMEYECEK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Kırım'ın 2014'te Rus topraklarına dahil edildiğini belirterek, "Bu süreç, Rus topraklarının yeniden birleşmesinin mantıklı bir devamı oldu" diye konuştu.

ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile savaş aracına dönüştürdüğünü ifade eden Lavrov, bunun "Adolf Hitler'in Sovyetler Birliği'ne karşı hareket etmesine benzediğini" belirterek "O zaman olduğu gibi, şimdi de Batı'nın planları gerçekleşmeyecek" dedi.

Lavrov, "hayali olmayan" tehditlere karşılık verdiklerini ve Rus sınırlarını koruduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.