Ukrayna, Fransa’dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Elysee Sarayında ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında "barış için her şeyin hazır olduğu" ancak Rusya'nın savaş konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

"Sadece Rusya bu savaşın sürdürülmesini seçiyor. Rusya barış istediğini söylediğinde kimse buna inanmıyor" diyen Macron, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin "yılmadan, kararlılıkla" Ukrayna'yı desteklemeyi seçtiğini dile getirdi.

Macron, Ukrayna'ya gelecek 10 yılda 100 Rafale savaş uçağı ve savunma ekipmanları satışına ilişkin Zelenskiy ile imzaladıkları niyet mektubuna ilişkin ise "bu anlaşmanın ikili işbirliğinin bir an evvel güçlendirilmesini" hedeflediğini kaydetti.

"Bu anlaşma, Fransa'nın endüstriyel ve teknolojik uzmanlığını Ukrayna savunmasının hizmetine sunma istekliliğinin bir göstergesidir" diyen Macron, Kiev'e savaş uçağı satışını öngören mutabakat ile ikili ilişkilerde "yeni bir aşamaya" geçtiklerini söyledi.

Macron, Ukrayna'nın "Avrupa savunmasının ön cephesi olduğunu" vurguladı.

Öte yandan, bu ülkeye yardımların yalnızca askeri olanlarla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom şirketi ile Ukrayna Devlet Demiryolları arasında 55 lokomotifin satışına ilişkin 475 milyon avroluk bir anlaşmaya da imza atıldığını duyurdu.

Macron gelecek iki yılda Ukrayna'nın "acil finansal ihtiyaçlarına cevap verilmesi için" Avrupa düzeyinde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

Rusya'ya karşı yürürlüğe konulan özellikle ABD yaptırımlarına işaret eden Macron, Rusya'nın yaptırımları aşarak enerji satışını sürdürdüğü iddia edilen "gölge filosu" ile mücadelede de baskıyı artıracakları taahhüdünde bulundu.

Macron, "Umarım barış 2027'den önce sağlanır" dedi.

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna Savaşı dikkate alındığında Ukrayna'ya Rafale satışında geç kalınıp kalınmadığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta Macron, mutabakat ile geleceğin Ukrayna ordusunu "kendini savunma yetenekleriyle donatmak" istediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Fransa'dan savaş uçağı alımına ilişkin mutabakatı "tarihi bir anlaşma" olarak niteleyerek bu bağlamda Fransa ve Ukrayna'nın teknolojik ve endüstriyel kapasitesini birlikte artıracaklarını söyledi.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşının başından bu yana Fransa'ya 9. ziyaretini yaptı.

Elysee'den önce Villacoublay Hava Üssü'nde bir araya gelen Macron ve Zelenski, Ukrayna'nın gelecek 10 yılda yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı Rafale dahil yeni geliştirilen savunma ekipmanları almasına ilişkin niyet mektubu imzalamıştı.