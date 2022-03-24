Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.
Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.
Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.
Video Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Marmara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
- Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirild
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı
- Putin'i korumak için alınan olağanüstü önlemler...
- Yeni dönemde ‘normalleşmeyeceğiz’
- Tarihe geçen ‘gönüllü kahramanlar’, acılar, utançlar
- Gerçeği saptıran algı oyunları ölümcüldür!
- 'Kırmızı ete büyük zam geliyor!'
- Maltepe'de yangın paniği; biri çocuk 3 kişi kurtarıldı
- 'Bu, devleti çürütmektir'
- Seçim Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
- Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat