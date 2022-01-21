Ukrayna gündemi: Rusya ve ABD zirvesine saatler kaldı

21 Ocak 2022 Cuma, 09:40

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yapacağı görüşme öncesinde Batılı ülkelerin birlikte hareket edeceğini göstermek için dün Alman İngiliz ve Fransız yetkililerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bence (Ukrayna'ya) girecek. Bir şey yapmak zorunda" demiş ve Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'nın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirmişti.

Blinken, Biden'ın net tutumuna rağmen Rusya'nın bir saldırı başlatmasının olası olduğunu söylemişti.

Rusya, Ukrayna sınırlarına son aylarda on binlerce asker yığdı ve Batılı ülkeler Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden 8 sene sonra Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenlemesinden endişe duyuyor. Rusya geçtiğimiz aylarda Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığmıştı.

Rusya bir saldırı planladığı iddialarını reddetse de NATO'nun Ukrayna'yı birliğe dail etmeyeceğine dair bir taahhüt de istediği güvenlik taleplerinin karşılanmadığı sürece askeri bir adım atabileceğini ifade ediyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Biden'ın açıklamaları konusunda dün Rusya'nın en az bir aydır benzer uyarılar aldığını söylemişti.

Peskov, "Bu açıklamaların Avrupa'da artan gerilimi yatıştırmaya katkıda bulunmadığına aksine durumun istikrarsızlaşmasına neden olacağına inanıyoruz" demişti.