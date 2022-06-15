Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin: "Ukrayna liderine karşı terör saldırısı engellendi"

15 Haziran 2022 Çarşamba, 20:01

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Yenin, "Operasyonel kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler sayesinde Ukrayna liderine yönelik terör eylemleri önlendi" dedi.

Rusya tarafından muhtemel sabotajlara karşı kendilerinin de karşı sabotaj grupları kurduğunu ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Yenin, "Askeri saldırıların ilk günlerinden itibaren ulusal polis sabotaj gruplarına karşı mücadelede yer aldı. 123'den fazla karşı sabotaj grubu kuruldu ve bu gruplarda bin 500 kişi yer aldı. Bunun sonuçlarını kısa sürede aldık. Sabotaj ve istihbarat faaliyetlerinden şüphelenilen 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve istihbarat servisine teslim edildi" dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da geçtiğimiz mart ayında Zelenski'ye yönelik bir suikast girişiminin önlendiğini ifade etmişti.