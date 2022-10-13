Ukrayna ile Fransa arasında güvenlik ve savunma anlaşması imzalandı
Ukrayna ile Fransa güvenlik ve savunma alanında Ukrayna'ya hibe edilecek silah ve teçhizatlar için anlaşma imzaladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu Brüksel'de bir araya geldi.
İki bakan, güvenlik ve savunma alanında Ukrayna'ya silah tedarikine izin verecek hibeler konusunda bir anlaşma imzaladı.
Fransa'ya teşekkür eden Reznikov, "Anlaşma, Fransa'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesine izin veriyor" dedi.
Reznikov ayrıca, anlaşmanın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimleri sayesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
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