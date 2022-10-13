Ukrayna ile Fransa arasında güvenlik ve savunma anlaşması imzalandı

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:46

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu Brüksel'de bir araya geldi.

İki bakan, güvenlik ve savunma alanında Ukrayna'ya silah tedarikine izin verecek hibeler konusunda bir anlaşma imzaladı.

Fransa'ya teşekkür eden Reznikov, "Anlaşma, Fransa'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmesine izin veriyor" dedi.

Reznikov ayrıca, anlaşmanın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimleri sayesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.