Ukrayna istihbarat şefi, Putin'den sonra isim verdi: En ciddi adaylardan biri

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:17

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR) Başkanı Kyrylo Budanov, eski Rusya Başbakanı Sergei Kiriyenko'nun Vladimir Putin'den görevi devralacak en ciddi adaylardan biri olduğunu söyledi.

Kyrylo Budanov, iktidar devrinin "az çok barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi halinde" Sergei Kiriyenko'nun Rusya'da iktidarı devralmak için en ciddi aday olduğu görüşünü dile getirdi.

Ukrayna topraklarının sözde referandumlar temelinde ilhak edilmesine değinen Budanov, bunun Rus elitleri arasında "şaşkınlığa" neden olduğunu savundu.

Budanov, "Kimse bu durumdan memnun değil. Bunu Rusya'yı sevmediğim için söylemiyorum. Ancak, oradaki herkesin aptal olduğunu söyleyemeyiz. Bu savaş, onlar için bir felaket, bunu çok iyi biliyorlar. Bunun bir son olduğunu ve durumdan bir çıkış yolu aramaları gerektiğini anlıyorlar" dedi.

"NÜKLEER RİSK HER ZAMAN VAR"

Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı sorulduğunda Kyrylo Budanov, böyle bir riskin olduğunu, ancak bunun iki yıl önce yaşandığı gibi aynı riskte olduğunu söyledi.

Budanov, "Komşumuz biraz çılgın ve nükleer silahlara sahip olduğu için böyle bir risk her zaman var" diye konuştu, dedi.

Budanov, Rusya'nın nükleer cephaneliğinin 1980'li yıllara dayandığı için biraz eski olduğunu ve taktik nükleer silahlar olarak adlandırılan ekipmanların çoğunun "on yıllık bir raf ömrüne" sahip olduğunu savundu.

"SİVİLLERİN BOMBALANMASI BİR TERÖR EYLEMİ"

Rusya'nın sivil hedefleri ayrım gözetmeksizin bombalamaya başladığını belirten Budanov, bunun bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Budanov, "Bunu, bizi müzakare masasına oturmaya zorlamak için yaptılar. Bu şekilde düşünüyorlar, ama işler bu şekilde yürümüyor" ifadelerini kullandı.

SERGEİ KİRİYENKO KİMDİR?

60 yaşındaki Sergei Kiriyenko, 1998 Nisan-Ağustos tarihleri arasında Rusya'da Başbakan oldu. Mali krizin bir sonucu olarak görevi sona erdi. 2005-2016 yılları arasında Federal Atom Enerjisi Ajansı Rosatom'un başkanlığını yaptı.

Ekim 2016'da başkanlık idaresinin birinci başkan yardımcısı olarak görevi devraldı. 2020 yılında Avrupa Birliği, Alexei Navalny'nin zehirlenmesiyle bağlantılı olarak kendisine yaptırım uyguladı.