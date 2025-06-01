Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mykhailo Drapatyi, 1 Haziran sabahı Rusya’nın düzenlediği füze saldırısında 12 askerin hayatını kaybetmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Drapatyi, kararını Telegram hesabından yayımladığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden istifa etme kararı aldım” diyen Drapatyi, kayıpların büyük kısmının eğitim taburuna bağlı genç askerler olduğunu vurguladı.

Drapatyi’nin ifadesine göre, saldırı sırasında çoğu asker sığınaklardaydı.

Drapatyi, "Onlar savaşmayı değil, yaşamayı hak ediyordu" diyerek, genç askerlerin kaybının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Olayda 12 asker hayatını kaybederken, 60'tan fazla asker de yaralandı.

HEDEF ALINAN BÖLGE

Saldırı, Drapatyi'nin açıklamasına göre, Dnipro şehrinin kuzeyinde bulunan 239. Poligon adlı eğitim alanına yapıldı. Aynı alan, Mart ayında da İskender balistik füzesiyle hedef alınmış, benzer bir saldırı yaşanmıştı.

Drapatyi, daha önce Mart ayındaki saldırının ardından yaptığı açıklamada da, karar almakta geciken ya da yanlış karar veren herkesin hesap vereceğini söylemişti:

“Hiç kimse açıklamaların ya da resmi raporların arkasına saklanamayacak.”

Ukrayna Kara Kuvvetleri Basın Ofisi de, 1 Haziran saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sorumlu kişilerin eylem veya ihmalleri sonucunda askerlerin ölmesi ya da yaralanması söz konusuysa, ilgili kişiler hakkında en ağır disiplin ve adli işlemler başlatılacaktır.”