Ukrayna kenti vuruldu: Birbirlerini suçladılar

06 Ocak 2023 Cuma, 15:32

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini bildirdi. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu ve ateşkesi reddetti.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentini vurduğunu söyledi.

Kirilo Timoşenko sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalciler şehri iki kez roketlerle vurdu" dedi ve bir konutun vurulduğunu ancak ölen ya da yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından itibaren ilan edilen tek taraflı geçici ateşkese uyulduğunu belirtti ve Ukrayna birliklerini bombardıman yapmakla suçladı.

Savunma bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Rus güçlerinin ateşkese uymasına rağmen Kiev rejimi nüfus merkezlerine ve Rus ordusu mevzilerine topçu ateşi açmaya devam etti" dedi.