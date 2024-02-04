Ukrayna Luhansk'ı vurdu: 28 ölü

Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:40
Ukrayna Luhansk'ı vurdu: 28 ölü
Abone Ol google-news

Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna güçleri, Moskova kontrolündeki Luhansk bölgesine dün saldırı düzenledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlenen saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Enkaz altından 10 kişinin kurtarıldığı duyurulurken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Rusya'nın kontrolündeki Luhansk Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.


Ukrayna haberleri luhansk haberleri

İlgili Haberler

Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı

Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı
Rusya'da anıldı: Nazım Hikmet 122 yaşında

Rusya'da anıldı: Nazım Hikmet 122 yaşında
Rus ve Belarus vatandaşlarına 4 yıl hapis

Rus ve Belarus vatandaşlarına 4 yıl hapis
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon