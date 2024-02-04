Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, asker eşlerinin gösterisi sırasında çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:58
Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Rus polisi, Ukrayna'da savaşan askerlerin eşlerinin, kocalarının cepheden geri dönmesini talep etmek amacıyla Kızıl Meydan'da düzenlediği gösteri sırasında en az 20 gazeteciyi gözaltına aldı.

AFP'de yer alan habere göre, gösteri sırasında gözaltına alınan bir AFP fotoğrafçısı, yabancı muhabirler de dahil olmak üzere 20 ila 25 arasında gazetecinin polis nezaretinde karakola götürüldüğü bildirildi.

Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik ilan etmişti. Birkaç hafta önce, Ukrayna'daki savaşa seferberlik ile katılan askerlerin eşleri, protestolar düzenlemeye başlamıştı.


Rusya haberleri Gazeteci haberleri Asker haberleri gösteri haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Asker eşinden Putin'e çağrı: 'Eşimi geri getirin'

Asker eşinden Putin'e çağrı: 'Eşimi geri getirin'
Rusya'da anıldı: Nazım Hikmet 122 yaşında

Rusya'da anıldı: Nazım Hikmet 122 yaşında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon