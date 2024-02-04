Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:58

Rus polisi, Ukrayna'da savaşan askerlerin eşlerinin, kocalarının cepheden geri dönmesini talep etmek amacıyla Kızıl Meydan'da düzenlediği gösteri sırasında en az 20 gazeteciyi gözaltına aldı.

AFP'de yer alan habere göre, gösteri sırasında gözaltına alınan bir AFP fotoğrafçısı, yabancı muhabirler de dahil olmak üzere 20 ila 25 arasında gazetecinin polis nezaretinde karakola götürüldüğü bildirildi.

Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik ilan etmişti. Birkaç hafta önce, Ukrayna'daki savaşa seferberlik ile katılan askerlerin eşleri, protestolar düzenlemeye başlamıştı.