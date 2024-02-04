Asker eşleri gösteri düzenledi: Gazeteciler gözaltına alındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, asker eşlerinin gösterisi sırasında çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.
Rus polisi, Ukrayna'da savaşan askerlerin eşlerinin, kocalarının cepheden geri dönmesini talep etmek amacıyla Kızıl Meydan'da düzenlediği gösteri sırasında en az 20 gazeteciyi gözaltına aldı.
AFP'de yer alan habere göre, gösteri sırasında gözaltına alınan bir AFP fotoğrafçısı, yabancı muhabirler de dahil olmak üzere 20 ila 25 arasında gazetecinin polis nezaretinde karakola götürüldüğü bildirildi.
Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik ilan etmişti. Birkaç hafta önce, Ukrayna'daki savaşa seferberlik ile katılan askerlerin eşleri, protestolar düzenlemeye başlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Aday olduğu ilde meydan okudu
- 8 Şubat'a işaret edildi
- İYİ Parti'de ittifak isyanı!
- Oy vereceği İBB adayını açıkladı
- Irak'tan acı haber!
- Özgür Özel'den yanıt!
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- 'Milletimiz ittifak istemiyor'
- Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı