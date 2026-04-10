Ukrayna’nın 'model konsolosu' görevden alındı

Ukrayna’nın Dominik Cumhuriyeti’ne atadığı fahri konsolos Victoria Yakimova, göreve başlamasından yalnızca iki hafta sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Yakimova’nın görevden alınmasına, geçmişi değil, tartışmalı bir kıyafet tercihi neden oldu.

37 yaşındaki model Yakimova’nın fahri konsolos olarak atanması, Ukrayna kamuoyunda daha ilk günden tartışmalara yol açtı.

“Secret Weapon” sahne adıyla tanınan Yakimova, daha çok model kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla biliniyordu.

Eleştirilere yanıt veren Yakimova, her kadının kendi seçtiği alanda var olma hakkı bulunduğunu savunmuş, Dominik Cumhuriyeti’nde uzun süredir yaşadığını ve fahri konsolosluk görevi için devletten maaş almadığını belirtmişti.

GÖREVDEN ALINMASINA KIYAFET GEREKÇESİ

Ancak Yakimova’nın görevden alınmasına, geçmişteki paylaşımları değil, Rus kültürüne ait bir başlıkla verdiği pozlar neden oldu.

“Kokoshnik” olarak bilinen geleneksel Rus başlığını takarak fotoğraf paylaşması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük tepki çekti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ek değerlendirme sonucunda Yakimova’nın akreditasyonu iptal edildi.

Olayın ardından, benzer atamalar için daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınacağı bildirildi.

Yakimova’nın görevden alınmasına rağmen sosyal medya hesaplarında kendisini hâlâ “fahri konsolos” olarak tanıtmaya devam ettiği görüldü. Profilinde yer alan paylaşımlar ise tartışma yaratmayı sürdürüyor.