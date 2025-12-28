Ukrayna parlamentosunda rüşvet baskını

Ukrayna’da bazı milletvekillerinin parlamentoda belirli yönde oy kullanmaları karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) başlattığı soruşturma kapsamında Kiev’deki parlamento binasına baskın düzenlendi.

NABU yetkilileri, gizli yürütülen bir soruşturma sonucunda aralarında görevdeki milletvekillerinin de bulunduğu örgütlü bir suç yapılanmasına ulaşıldığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin ilk etapta parlamentoya girişleri engellediği, daha sonra operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürütenler, milletvekillerinin parlamentoda “olumlu oy” karşılığında rüşvet aldıklarının iddia edildiğini kaydetti.

Rüşvetlerin daha geniş kapsamlı bir planın parçası olduğu ifade edilirken, planın arkasındaki isimler ve soruşturulan milletvekillerinin kimlikleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

NABU, medyada yer alan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yakın isimlerden biri olan milletvekili Yuriy Koryavchenko’nun soruşturmanın hedefi olmadığını özellikle vurguladı.

Soruşturmanın, enerji sektöründe patlak veren ve yaklaşık 76 milyon sterlinlik yolsuzluk iddiasıyla sonuçlanan skandalın ardından gelmesi, kamuoyunda tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

ÜST DÜZEY İSTİFALAR

Enerji sektöründeki yolsuzluk iddiaları sonrasında Zelenski’nin çağrısıyla Adalet Bakanı German Galuşçenko ve Enerji Bakanı Svitlana Hrynchuk görevlerinden istifa etmişti.

Ayrıca Zelenski’nin özel kalemi ve en yakın isimlerinden biri olan Andriy Yermak da görevini bırakmıştı. Zelenski hakkında ise herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Zelenskiy, bazı yakın çevresine de yaptırım uygularken, iş insanı ve Zelenskiy’nin eski iş ortağı Timur Mindich, planın mimarı olmakla suçlanmasının ardından ülkeyi terk etti. Mindich iddiaları reddediyor.

Yolsuzluk iddiaları, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.

Kış koşullarının ağırlaştığı süreçte yaşanan kriz, kamuoyundaki öfkeyi artırdı.

ZELENSKİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

Son skandal, Zelenski’nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeler için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida’ya gitmesi öncesinde ortaya çıktı.

Zelenski’nin önce Kanada’ya giderek Başbakan Mark Carney ile görüşmesi, ardından Avrupa liderleriyle çevrim içi toplantı yapması ve pazar akşamı Mar-a-Lago’da Trump ile yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

Ukrayna’da, devam eden yolsuzluk soruşturmasının Zelenski’nin meşruiyetini zedeleyebileceği ve özellikle Donbas bölgesinin statüsü ile Zaporijya Nükleer Santrali’nin geleceği gibi kritik başlıklarda ABD desteğini etkileyeceği endişesi dile getiriliyor.

Zelenski, bu konuların yalnızca liderler düzeyinde ele alınabileceğini belirtirken, görüşmelerin Washington’un Moskova üzerindeki olası baskı politikasını da şekillendireceği ifade ediliyor.

Kremlin ise ABD-Ukrayna arasında hazırlanan taslağın önceki planlardan “köklü biçimde farklı” olduğunu belirterek anlaşmaya mesafeli duruyor.