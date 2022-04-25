Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıpları ile ilgili bilgi verdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-25 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemini kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Video Haberler
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
- Bakan Yanık hemşehrilerine seslendi
- Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak ayini' yapıldı
- Çocuklu kadına aracın önünü kesip dehşeti yaşattı
- 'Kumpas çöktü ampul patladı'
- 9’uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
- Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
- 'Oy moy yok, benim için bitti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma