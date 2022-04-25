Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybetti

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:48

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-25 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemini kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.