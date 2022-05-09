Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:57

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 25 bin 650 asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1145 tankını kaybettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Rus ordusunun 24 Şubat-9 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Rus güçlerinin 1970 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 377 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.