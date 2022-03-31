Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı
Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde son durum değerlendirildi.
Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.
"KALİBR" TEHDİDİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz'de Kalibr deniz tabanlı seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede askeri, sanayi ve lojistik altyapıların bu füzelerle vurulma tehdidinin devam ettiği ifade edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssünde, Amiral Makarov adlı firkateynindeki kalibre tipi seyir füzeleri ile ikmalinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.
UKRAYNA'NIN DOĞU SOL YAKASINDA YOĞUNLAŞIYOR
Açıklamada, Ukrayna'nın doğu sol yakasında ek takviye çalışmalarını devam ettiren Rus ordusunun, sabotaj ve keşif faaliyetleri yürütmeye odaklanarak arka güvenliği sağlamak için önlemler almaya yoğunlaştığı bildirildi.
Rus ordusunun Çernigiv şehrini önümüzdeki günlerde ablukaya alma girişiminde bulunacağı ve Kramatorsk ile Pokrovsk yönlerinde bir saldırı gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Harkov şehrinin abluka faaliyetlerinin sürdüğü anımsatıldı.
Açıklamada, Donetsk bölgesinde Popasna, Rubijna yerleşim birimlerinin ve Mariupol şehrinin kontrolünün ele geçirilmesi için çaba sarf edildiği kaydedildi.
Video Haberler
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız oyuncudan Trabzonspor'a müjde!
- Descartes'in hangi kitapları okunmalı? İşte ayrıntılar..
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı
- Ukrayna'da yakıt depoları vuruldu
- Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
- Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi
- Paşalimanı Koyu'na Halis Temel'in heykeli dikilsin
- Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde anıldı
- Borsa yükselişe geçti