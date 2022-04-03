Ukrayna, Rus ordusunun kaybını açıkladı
Ukrayna, Rus ordusunun son 1 haftalık kaybını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 18 bine yakın Rus askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.???
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