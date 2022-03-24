Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı

24 Mart 2022 Perşembe, 13:37

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın 5 bin 800 personel kaybettiği ve 530 tank, bin 597 zırhlı askeri araç, 280 topçu atış sistemi gibi pek çok ekipmanın imha edildiği kaydedildi.

SAVAŞ BİLANÇOSU

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada 24 Şubat - 24 Mart tarihleri arasında Rusya’nın 15 bin 800 personel kaybettiği belirtilirken, ayrıca 530 tank, bin 597 zırhlı askeri araç, 280 topçu atış sistemi, 82 çoklu roketatar sistemi, 47 hava savunma sistemi, 108 uçak, 124 helikopter, 50 insansız hava aracı, bin 33 otomobil, 72 yakıt ikmal tankeri, 4 gemi ve 16 özel askeri ekipmanın da imha edildiği açıklandı.