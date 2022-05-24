Ukrayna: Rusya, Belarus sınırına İskender füzelerini yerleştirdi

24 Mayıs 2022 Salı, 12:43

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, savaşın 90. gününde Belarus sınırından Ukrayna’ya füze ve hava saldırısı tehdidinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Saldırgan, İskender-M operasyonel taktik füze sistemlerini Ukrayna’nın devlet sınırından 50 kilometreye kadar mesafedeki Belarus’un Brest bölgesine konuşlandırdı” ifadesi kullanıldı.

Rus birliklerinin Zaporojiye bölgesindeki taktik konumlarını geliştirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Zaporojiye yönünde, işgalciler Vasilyevka-Kamenskoe tarafına doğru saldırı operasyonlarına devam etmek için birlikleri güçlendiriyor” denildi.

Açıklamada, ülkenin doğusunun ise çatışmanın yoğun yaşandığı bölge olarak kalmaya devam ettiği ve son 24 saatte Ukrayna ordusu tarafından Donetsk ve Luhansk yönlerinde 16 düşman saldırısının püskürtüldüğü ve 8 tank ile 22 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.