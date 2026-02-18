Ukrayna–Rusya hattında yeni çıkmaz: Müzakereler iki saatte sona erdi

Ukrayna ile Rusya arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri, Cenevre’de yalnızca iki saat sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelerin “zor geçtiğini” belirterek Moskova’yı süreci bilinçli olarak uzatmakla suçladı.

Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Rusya, zaten son aşamaya gelmiş olabilecek müzakereleri sürüncemede bırakmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya devlet ajansı RIA, Zelenskiy’nin açıklamasından kısa süre sonra görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, müzakerelerin yakında devam edeceğini söyledi ancak tarih vermedi.

Ukrayna tarafı da görüşmelerin yaklaşık iki saat sürdüğünü doğruladı.

ABD’YE “BASKI” ELEŞTİRİSİ

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyu önünde Ukrayna’yı taviz vermeye çağırmasının “adil olmadığını” belirtti.

Zelenski, ABD merkezli Axios’a verdiği demeçte, Rusya’nın kontrol etmediği Donbas topraklarından vazgeçilmesini öngören herhangi bir planın Ukrayna’da referandumda reddedileceğini söyledi.

Trump ise pazartesi günü “Ukrayna masaya hızlı gelmeli” açıklamasında bulunmuştu.

Rus haber ajansları, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları haberlerde ilk günkü görüşmelerin “çok gergin” geçtiğini ve 6 saat sürdüğünü aktardı.

Ukrayna heyeti başkanı Rustem Umerov ise müzakerelerin “pratik konular ve olası kararların mekanizması” üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Cenevre’deki temaslar, daha önce Abu Dabi’de yapılan ve sonuçsuz kalan iki tur görüşmenin ardından gerçekleşti.

Taraflar, özellikle doğu Ukrayna’daki toprak kontrolü konusunda uzlaşmadan uzak görünüyor.

Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini kontrol altında tutuyor.

Savaşın dördüncü yılına girilirken, çatışmalar yüz binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açtı.