Ukrayna: Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtıyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:56

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rus ordusunun kontrol altına aldığı Ukrayna’nın Herson şehrinde vatandaşlık dağıtmaya başladığı öğrenildi.

Herson’da Ukraynalı telefon hatlarının şebekeleri kesildi ve Rus menşeli telefon kartları dağıtıldı. Herson’da yaşayan ancak Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için Rusya vatandaşlık başvuruları kabul edilmeye başlandı. Rus menşeli telefon kartlarını almak isteyen ve Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler, Herson bölgesinde şebekelere yönelik müdahale gerçekleştirdi ve telefon operatörlerinin hatlarını kesti. Bölge sakinleri internet kullanımı ve uluslararası aramaları da gerçekleştiremedi" ifadeleri kullanıldı.

'SEVERODONETSK’İN YÜZDE 70’İNİ RUSLAR KONTROL EDİYOR'

Ukrayna’nın Luhansk Valisi Sergey Gayday, çatışmaların devam ettiği Severodonetsk şehrindeki son durum hakkında açıklamada bulundu.

Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusunun bir kısmı şehir içinde savaşmaya devam ediyor. Severodonetsk’teki tahliyeler askıya alındı. Şehre şu anda insani yardım göndermek mümkün değil" dedi.

Gayday, Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinin sürekli saldırı altında olduğunu belirterek, “Severodonetsk’in yüzde 70’i Rus ordusunun kontrolü altında. Eğer şehrin tamamı Rus ordusunun kontrolüne geçerse Luhansk bölgesindeki Lysychansk şehri, bölgede Ukrayna kontrolü altında kalan tek kent olacak” ifadelerini kullandı.