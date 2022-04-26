Ukrayna: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı ile korkutmaya çalışıyor

26 Nisan 2022 Salı, 11:32

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, iki ülkenin yetkililerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un açıklamalarına yanıt verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın uluslararası kamuoyunu 'Üçüncü Dünya Savaşı' ile tehdit ettiğini belirterek, “Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir” dedi.

Dmitro Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, “Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa’nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna’ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor” dedi.

LAVROV: RİSKLERİ KÜÇÜMSEMEYİN

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bir kez daha Ukrayna'da nükleer bir çatışma yaşanması ve Üçüncü Dünya Savaşı risklerinin küçümsenmemesi gerektiği uyarısı yapmıştı.

Lavrov, nükleer savaş risklerinin artmasını istemediklerini belirterek, “Ancak tehlike ciddi. Bu tehlikeyi küçümsememiz gerekli” diye konuşmuştu.