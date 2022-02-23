Ukrayna, Rusya'daki yurttaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki yurttaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, yurttaşlarına Rusya'ya herhangi bir seyahatten kaçınması ve bölgeyi derhal terk etmesi konusunda uyarıda bulundu.
Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı Ukrayna vatandaşlarına, Rusya Federasyonu'na herhangi bir seyahatten kaçınmak ve derhal bölgeyi terk etmek için uyarıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
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