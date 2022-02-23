Ukrayna, Rusya'daki yurttaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:29

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, yurttaşlarına Rusya'ya herhangi bir seyahatten kaçınması ve bölgeyi derhal terk etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı Ukrayna vatandaşlarına, Rusya Federasyonu'na herhangi bir seyahatten kaçınmak ve derhal bölgeyi terk etmek için uyarıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.



