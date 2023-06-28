Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın dün Kramatorsk şehrindeki bir yemek tesisine füze saldırısı düzenlemesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:51
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, dün Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir füzenin Kramatorsk şehir merkezindeki yemek tesisine isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Sabah saat 07.00 itibarıyla 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi paylaşıldı.


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