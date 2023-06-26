İtalya'dan Ukrayna'ya NATO engeli: Henüz zamanı gelmedi

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Ukrayna'nın NATO'ya katılım zamanının henüz gelmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:06
İtalya'dan Ukrayna'ya NATO engeli: Henüz zamanı gelmedi
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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, La Stampa'ya değerlendirmelerde bulundu. 

Antonio Tajani, "Ukrayna'nın NATO'ya katılım zamanının henüz gelmediğini, ittifakın Vilnius'ta yapılacak zirvesinin ilk adımların atılması için bir fırsat olacağını" söyledi.

Tajan, "Henüz (Ukrayna'nın) NATO'ya katılma zamanı gelmedi, önce barışın sağlanması gerekiyor, ancak üyeliğe yönelik ilk adımlar Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede atılabilir. Bu zirve, İtalya'nın güçlü bir şekilde desteklediği NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulmasına olanak tanıyacaktır" dedi.

Ukrayna'ya verilen destekten bahseden Tajani, İtalya'nın "bağımsızlıkları tehlikede olduğu sürece" ve "gerekirse silahla" bunu sürdüreceğini vurguladı. 

Tajani, İtalya'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına, özellikle de 100 ton elektrik malzemesi göndererek yaptığı yardıma dikkat çekti.


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