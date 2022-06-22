Ukrayna: 'Rusya’nın gözaltına aldığı 103 sivil iade edildi'
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, “Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yeni bir açıklamada bulundu.
Başbakan Yardımcısı Vereşuk açıklamasında, “Rusya tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü. Sivilleri takas etmiyoruz. Sivil mübadele diye bir şey yoktur. Rusya sivilleri tutmak ve karşılığında bir şey almak için ele geçirdi” dedi.
Vereşuk bugün de sivillerin iadesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıklamıştı.
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