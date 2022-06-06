Ukrayna, 'Rusya'nın işgalinde 32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti'
Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalde şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Aleksandr Tkaçenko, bugün ülkesinde kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl ülkede Gazeteciler Günü'nün acı bir tadının olduğunu kaydederek, Rusya'nın başlattığı savaşın dördüncü ayında 32 Ukraynalı gazetecinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.
Ayrıca son 8 senede savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin sayısının daha fazla olduğunu ifade eden Tkaçenko, günümüzde Ukrayna'daki gazetecilerin rolünün önemine dikkati çekti.
Gazetecilerin sorumluluk, özveri, azim ve cesaretlerinin de çok değerli olduğunu belirten Tkaçenko, "Enformasyon cephemiz sizlerin sayesinde çok güçlü." ifadesini kullandı.
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