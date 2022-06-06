Ukrayna savaşı: İngiltere Kiev'e uzun menzilli füze gönderecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:37

Getty Images ABD, Rus topraklarına saldırı düzenlenmemesi koşuluyla Ukrayna'ya orta menzilli gelişmiş HIMARS roketleri göndereceğini açıkladı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Ukrayna'ya ilk uzun menzilli füzelerini göndereceklerini açıkladı. Wallace, M270 roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasında etkin olacağını belirtti.

İngiltere hükümeti Ukrayna'ya kaç adet füze gönderileceğini belirtmedi. Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, ilk etapta üç füze gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere'nin kararı, ABD'nin geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya füze sistemi göndereceğini açıklamasını izliyor.

ABD'nin açıklaması Moskova tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Kiev'e silah yardımına devam etmesi durumunda Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacaklarını açıklamıştı.

İngiltere hükümeti tedarik ettikleri füze sisteminin nasıl kullanılacağı üzerine Ukrayna ordusuna önümüzdeki haftalarda eğitim vereceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'nın Ukrayna'ya "ülkelerini sebepsiz bir işgalden korumaları için ihtiyaç duydukları silahları" sağlamak üzere öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe biz de Ukrayna'ya olan desteğimizi çeşitlendirmeliyiz. Bu üstün yetenekli füze sistemleri Ukraynalı dostlarımızı Putin'in ayrım gözetmeksizin şehirleri dümdüz etmek için kullandığı uzun menzilli füzelere karşı daha iyi bir şekilde koruyacak," diye konuştu.

BBC'nin savunma muhabiri Jonathan Beale, İngiltere ve ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusunda halihazırda önde gelen ülkeler arasında olduklarını, ancak uzun menzilli füze tedarikinin yine de önemli bir gelişme olduğunu söylüyor.

Beale, bu kararın aynı zamanda Ukrayna'nın kendisini Rusya ordusuna karşı savunmakta zorlandığına da işaret ettiğini belirtiyor.

İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlayacağı füze sistemi bir dakika içerisinde 12 adet karadan karaya füze ateşleyebiliyor ve 80 kilometrelik bir menzil içerisindeki hedeflere nokta atışı yapabiliyor.

Bu füzeler, ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağını söylediği M142 füze sistemleriyle benzer nitelikte.

Washington geçtiğimiz hafta savunma amaçlı kullanılmaları ve Rusya topraklarını hedef almamaları kaydıyla bu füzeleri Ukrayna'ya tedarik etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

İngiltere de Ukrayna'ya sağlayacağı silahların sadece savunma amaçlı kullanılmasını şart koşuyor.

PUTİN'DEN UYARI

Kiev'in haftalar sonra ilk defa roket saldırısına uğramasının ardından Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Kiev'e silah yardımına devam etmesi durumunda Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacaklarını açıklamıştı.

Rusya Avrupa ülkelerinin gönderdiği tankların hedef alındığını duyururken Ukrayna ise saldırılan yerin bir demiryolu tamir fabrikası olduğunu belirtti.

Rusya son dönemde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal etmeye odaklanmıştı.

Reuters Donbas'ta cephedeki bir Ukrayna askeri

Rus ordusu burada yavaş bir şekilde ilerlerken bazı Batı ülkeleri de Ukrayna'nın geri kalanına silah göndermeye devam etmişti.

Son olarak ABD Ukrayna'ya HIMARS adlı yüksek hassasiyete ve 70 kilometre menzile sahip roket sistemi göndereceğini duyurmuştu.

Almanya ise Ukrayna'ya göndereceği en gelişmiş hava savunma sistemleri olan Iris-T'lerin her birinin bir Ukrayna kentini Rus hava saldırılarından koruyabileceğini açıklamıştı.

Vladimir Putin, Rusya devlet televizyonunda Pazar günü yayınlanan söyleşisinde "Ukrayna'ya yapılan silah yardımının tek bir amacı var: Silahlı çatışmayı olabildiğince uzatmak" dedi ve ekledi:

"Uzun menzilli silahlar gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkarak ve henüz hedef almadığımız noktalara saldırılar düzenleyeceğiz."