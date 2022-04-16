Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

AA
16 Nisan 2022 Cumartesi, 21:27
Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü
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Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde yer alan İfade Özgürlüğü Komitesi'nin raporunda savaşta hayatını kaybeden gazetecilerin listesi yayımlandı.

Rapora göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta aralarında yabancı basın mensuplarının da olduğu 21 gazeteci yaşamını yitirdi.


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