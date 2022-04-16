Bakan Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.
Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği, bir kez daha ifade edildi.
Video Haberler
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- Dünyaca ünlü mağazada yakalandılar
- İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
- Sosyal medya üzerinden ulaştılar: Sahte dolar tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurtta şüpheli ölüm
- Karabük'te yağlık ayçiçeği ekilecek
- Bakanlık yanlışlıkla porno film linki paylaştı!
- Isparta'da 1 milyon domates fidesi toprakla buluştu
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Ukraine diplomat: We are working with Turkey
- Adana'da polise silahlı saldırı
- Doğalgaz borusu delindi, paniğe neden oldu
- Zam oranı dudak uçuklattı
- 'Kimleri zengin ettiğinin iki kitap dolusu öyküsü var'