Ukrayna, savaştan kaçan Ukraynalı kadınları fuhuşa zorlayan çeteyi ortaya çıkardı
Ukrayna savcılığı, savaştan kaçan Ukraynalı kadınları sahte iş teklifiyle kandırıp fuhuşa zorladığı iddia edilen çetenin liderini tutukladı.
Ukrayna'da Kiev Başsavcısı Oleh Tkalenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Ukraynalı kadınları iş verme vaadiyle kandırıp daha sonra da Ukrayna dışındaki ülkelerde fuhuşa zorlayan çeteyi ortaya çıkardı.
Guardian'ın haberine göre; çete üyeleri, Telegram üzerinde oluşturduğu 'Gelecekteki kocanızla tanışın' adlı kanal sayesinde 'Türkiye'de iş bulduk' diyerek kandırdı. Daha sonra ağlarına düşürdükleri savunmasız kadınları fuhuşa zorladı.
Ukrayna'da Kiev Başsavcısı Oleh Tkalenko, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da birçok kadın maddi sıkıntı yaşıyor. Birçoğu işini kaybetti. Bir grup erkek, kadınların bu zor durumundan faydalanarak Türkiye'de iş teklif ediyorlardı. Ancak kadınlar Türkiye'ye vardıklarında fuhuşa zorlanıyorlardı" dedi.
İSTANBUL'A GİDERKEN YAKALADILAR
Ukraynalı yetkililer, Kiev yakınlarda yaşayan ve çetenin elebaşı olarak düşündükleri şüphelinin hareketlerini izledi. Takip sonucunda gözaltına alınan elebaşının ofisinde, Türkiye'ye gönderdikleri kadınların isimlerini, hangi gün çalışacaklarının çizelgesini ve fiyat listesini ele geçirdi. Yetkililer araştırma sonucunda bir kadının, İstanbul'a gidebilmek için geldiği Avusturya'da yakaladı.
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