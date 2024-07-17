Ukrayna semalarında İngiliz eğitim uçağı görüldü

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

Söz konusu uçağın Donetsk'te ve Zaporijya'da Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.

Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya'nın Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.