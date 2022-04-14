Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı
Ukraynalı yetkililer, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.
Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.
Aynı açıklamada, Vereşçuk ve Luhansk'taki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını söylendi.
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